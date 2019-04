Procès des thiantacounes: Cheikh Béthio dépose sur la table du juge un dossier médical

La première phase du procès des Thiantacounes a été bouclée hier. Et sur les 20 accusés, 19 ont défilé devant le prétoire du juge de la Chambre criminelle de Mbour.



C’est donc Cheikh Béthio Thioune qui seul a manqué à l’appel. Pour ce passage, le juge a procédé à l’identification des accusés avant de désigner un avocat pour tous ceux qui n’en avaient pas. Ces avocats commis, comme nous l’avions écrit, sont payés par l’Etat du Sénégal.



Et même si le guide religieux n’a pas répondu présent, il a été représenté par son conseil Me Moustapha Dieng. Et on nous souffle que l’avocat a déposé un dossier sur la table du juge, pour convaincre de la maladie de son client, même s’il n’a pas voulu nous le confirmer. Il revient maintenant au juge d’apprécier et de décider s’il va retenir le dossier mardi prochain ou s’il va renvoyer.



En tout cas, les détenus, eux, ne souhaitent qu’une chose, c’est d’être jugés. Il est donc probable que le dossier soit retenu même sans Cheikh Béthio Thioune qui sera ainsi jugé par contumace. Le procès va durer dans la période du 23 avril au 2 mai prochain et la chambre va poursuivre son rôle pour les autres affaires à partir du 5 mai jusqu’au 9 mai.















