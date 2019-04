Procès du double meurtre de Madinatoul Salam: Une "peine capitale" réclamée pour Cheikh Béthio et Cie Les avocats de la partie civile réclament une « peine capitale » pour le guide Cheikh Béthio et compagnie sur l’affaire du procès du double meurtre de Madinatoul Salam, rouvert ce lundi matin au Tribunal de grande instance de Mbour, une ville située à environ 80 km de l’ouest de Dakar.



Selon ces avocats dont Me Badara Ndiaye, le guide des Thiantacounes, bien que absent, en France pour des « raisons de santé », est "mouillé jusqu’au cou" dans l’assassinat de Bara Sow et Ababacar Diagne, estimant que le Cheikh Béthio se prenait comme un intouchable au moment des faits.



La plaidoirie de la partie se poursuit, selon le correspondant de la Radio futurs médias (Rfm, privée) qui ajoute qu’après celle-ci, c’est le réquisitoire du Procureur du tribunal de grande instance de Mbour, Youssoupha Diallo.



