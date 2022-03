Procès du massacre de Boffa Bayotte: La demande de renvoi de Me Ciré Clédor Ly, rejetée Le procès du massacre de Boffa Bayotte s’est ouvert ce lundi à la Cour d’Appel de Ziguinchor. Sur les 16 accusés, seuls 15 ont répondu présents. Après la lecture des faits, le juge de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance a rejeté la demande de renvoi d’un des accusés.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mars 2022 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

Le procès du massacre de Boffa Bayotte a commencé avec 16 accusés, dont 15 présents. Seul César Atoute Badiane, visé par un mandat d’arrêt international, n’a pas répondu. René Capin Bassène et Cie sont poursuivis pour 14 chefs d’inculpation, dont association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d’assassinat, séquestration, ayant entrainé la mort, vol avec usage d’armes, détention illégale d’armes, tentative de sortie irrégulière de correspondance.



Ainsi, 17 personnes se sont constituées parties civiles et 37 témoins ont été appelés à la barre.



Le président de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance, a fait part de la demande de renvoi du procès. Une demande formulée par Me Ciré Clédor Ly, qui dit être empêché par le décès de sa mère adoptive.



Une demande rejetée par le procureur, qui soutient que d’importants moyens logistiques et humains ont été mobilisés. Ce qui ne permettent pas, selon le représentant du ministère public, le renvoi du procès de l’affaire Boffa Bayotte.



Après avoir statué sur la demande, le juge de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance, a purement rejeté la demande. Ainsi, le procès du massacre de Boffa Bayotte suit son cours.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook