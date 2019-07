Procès en appel de Abdoul Mbaye: le délibéré prorogé au 6 août prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 13:03 | | 0 commentaire(s)|

Initialement prévu ce mardi 23 juillet 2019, le délibéré du procès en Appel de l'ancien ministre d'Abdoul Mbaye a été prorogé jusqu’au 6 août prochain. Le juge Ameth Diouf qui devait statuer sur cette affaire, a avancé comme motif : un changement dans la composition de son équipe.



Pour rappel, Abdoul est poursuivi pour faux et usage de faux dans un document administratif, complicité de faux et tentative d’escroquerie. Le leader de l’Alliance et la Citoyenneté (ACT) est accusé par son ex-épouse Aminata Diack, d’avoir falsifié, à son insu, leur acte de mariage.



En première instance, l’ancien Premier ministre avait gagné le procès et a été relaxé purement et simplement. Sa femme a interjeté appel pour contester cette décision.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos