Procès pour vol : Elisabeth, femme de ménage et son mari chipent plus de 5 millions au couple Badiane

Elisabeth alias Aïda Dieng travaillait trois jours par semaine comme femme de ménage au domicile du couple Badiane. Un jour, le couple ayant perdu les clés de leur chambre, l’époux Alioune Badiane lui demande si elle ne les a pas ramassées. La bonne répond par l’affirmative. Elisabeth Diandy dit les avoir jetées à la poubelle parce qu’elle croyait qu’elles n’étaient pas bonnes.



Deux mois après, elle dit à sa patronne que la clé a été retrouvée. La victime Ténéba Mara Badiane, revenant sur les faits, renseigne qu’elle est âgée de 70 ans et son époux de 73 ans. A l’en croire, ce jour-là, elle a retiré 7,5 millions Fcfa.



«Après avoir effectué toutes mes dépenses, j’ai a mis le reste de l’argent sous le lit. Par la suite, l’argent a disparu. La prévenue, Elisabeth, indique n’avoir volé que les 3 millions Fcfa dans la chambre à coucher du couple.



Quant à son époux Lys Ndarombouthe Gomis, il souligne que son épouse lui avait dit avoir ramassé de l’argent, mais qu’elle avait déjà dépensé les 300 000 FCFA. C’est pourquoi, dit-il, il n’est pas allé à la police pour faire une déclaration.



Pourtant à l’enquête, il avait soutenu que l’argent «était le fruit de son travail. Il avait même demandé à son épouse de nier les faits. Le parquet a requis 2 ans dont 6 mois de prison ferme contre M. Gomis et 3 mois ferme contre Elisabeth Diandy. Le délibéré est fixé au 17 août prochain.



