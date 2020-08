Procès sous haute surveillance - Jamra en force pour soutenir l'agressée de Sacré-Coeur Jamra et les organisations de la société civile se mobilisent ce vendredi au tribunal pour soutenir la dame qui a avait été ligotée et agressée à Sacré-Coeur.

Le tribunal de Dakar va connaitre, ce vendredi, une ambiance particulière avec la tenue du procès des trois (3) suspects arrêtés dans le cadre de l’affaire de la dame malmenée et agressée sexuellement à Sacré-Cœur.



L’Ong Jamra et ses partenaires coalisés dans cette affaire ont battu le rappel des troupes pour venir soutenir la dame et sa famille.

Pour rappel, le procès avait été renvoyé avec de nouvelles auditions d'autres témoins.



