Procès_Sonko_MMN : La défense demande le renvoi pour "absences inattendues"

Le premier concerne le mis en cause, pour maladie. D'ailleurs Ous,mane Sonko dispose d'une incapacité temporelle de travail de 10 jours. la deuxième concerne la suspension de Me Ousseynou Fall. Et pour terminer, le refoulement de Juan Branco dès son atterrissage à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Me Branco a été sommé de reprendre le premier vol à destination de Paris.



Une requête que le président de la séance Mamadou Yakham Keita a refusée.













Pressafrik