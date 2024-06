Processus de renouvellement des instances du PDS : l’ensemble des Présidents et SG des organismes internes installés A la suite d’un long processus de renouvellement des instances du parti, la commission a bouclé la mission qui lui avait été assignée par le frère SGN Me Abdoulaye Wade. Toutes les fédérations verticales et horizontales ont été installées, informe un communiqué reçu

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2024 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

La commission de vente et de renouvellements des structures remettra incessamment son rapport final au frère SGN.



Il s’agira par la suite de mettre en place le comité directeur et le secrétariat national, prérogatives du SGN. Puis s’en suivra le Congrès dont la date sera communiquée ultérieurement.



Voici l’ensemble des Présidents et SG des organismes internes installés à l’issue du long processus d’opération de vente de cartes et de renouvellement des structures.





