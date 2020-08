Processus électoral/ Mor Ndiaye SG PCS- Jengu tabax : " Nous sommes pas pas d'accord pour la suppression du parrainage dans la mesure où..." La dernière décision issue du dialogue politique ne semble pas satisfaire aux différents acteurs . En effet, il est convenu de la suppression du parrainage pour les prochaines élections locales prévues Mars 2021. Invité de JOKKO, Le Secrétaire général nationale du Parti pour la Construction et la Solidarité, Mor Ndiaye, trouve que cette décision n'est pertinente, et que leur formation politique n'y adhère nullement dans la mesure où, dit-il, le parrainage devrait plutôt être le moyen de déterminer la représentation de chaque parti. Il poursuit ainsi que, cela montre encore une fois , le parrainage n'était qu'un moyen d'éliminer de potentiels candidats lors des élections présidentielles, comme leur Président de parti, Monsieur Boubacar Camara.

