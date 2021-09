Prochaine loi de finances: Le Chef de l’Etat insiste sur les priorités Abordant la question liée à la finalisation de la prochaine loi de finances, le Chef de l’Etat demande, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de mettre au point avec les départements ministériels, le rapport économique et financier et le projet de loi de finances pour l’année 2022, à la lumière des priorités présidentielles sectorielles, en termes d’investissements, d’engagements (lors des tournées économiques régionales), et de renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la Républiquedemande, dès lors, au Ministre des Finances et du Budget, d’intensifier le processus de déconcentration des opérations budgétaires, de veiller, d’une part, à l’amélioration des ressources budgétaires ; et d’autre part, à la qualité de la dépense publique.



Sur la maitrise stratégique du portefeuille de l’Etat et la performance des entreprises du secteur parapublic, le Chef de l’Etat rappellel’importance primordiale qu’il accorde à la gestion optimale du portefeuille de l’Etat et au suivi permanent des performancesdes entités du secteur parapublic.



Le Président de la République invite, à ce titre, le Ministre des Finances et du Budget, à présenter, en Conseil des ministres, avant le 15 octobre 2021, le projet de loi d’orientation sur le secteur parapublic et la doctrine de gestion du portefeuille de l’Etat.



Le Chef de l’Etat rappelle, enfin, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, l’urgence de finaliser l’évaluation et le plan d’optimisation des instruments de financement stratégiques (FONSIS et CDC), afin de rentabiliser, au mieux, les actifs de l’Etat confiés à ces structures.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos