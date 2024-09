Prochaines Législatives : Le PSD d’Aly Ngouille Ndiaye ne briguera pas de sièges de député Le Parti pour la souveraineté et le développement (PSD, Njarine), récemment mis sur pied par Aly Ngouille, une des figures du régime de Macky Sall (2012-2024), a annoncé sa décision de ne pas participer aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. C’est l’information relayée par ‘Agence de Presse Sénégalaise, qui renseigne que c’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public vendredi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

‘’ Le PSD Njarin a pris la décision souveraine, de ne pas se présenter aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 ’’, indique la formation politique.



Sur les raisons de cette décision, le parti de l’ancien ministre de l’Intérieur et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, souligne qu’elle découle d’une analyse sérieuse de facteurs déterminants pour une participation efficiente à ces joutes électorales.



Le PSD a ainsi évoqué un manque de temps, d’un manque de consensus fort sur certains aspects purement politiques et l’absence de convergences de vues avec les sensibilités politiques avec lesquelles, la formation politique était en discussion.



Mais toutefois, le parti de Aly Ngouille Ndiaye fait part de sa détermination à faire participer ses militants et sympathisants, au choix des députés de la quinzième législature.



Le groupe Leral avait renseigné que l'homme politique était courtisé de toutes parts, par les autres coalitions. Donc, voilà une première réponse qui tombe.

