Prochaines élections municipales : Pastef prêt à prendre le contrôle total des collectivités locales, selon Wally Diouf Bodian Le terrain Yékini de Keur Massar a vibré au rythme d'un grand rassemblement politique du parti Pastef-Les Patriotes, ce samedi 23 mars 2025. L'évènement, baptisé "Ndogou patriotique et dons", était axé sur le thème : "Référentiel vision Sénégal 2050 (capital humain)". Une mobilisation exceptionnelle de militants et de partisans du parti au pouvoir a marqué cette rencontre politique, témoignant de l'attachement et de la ferveur de la base de la mouvance présidentielle.



Une occasion pour le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, de s'exprimer sur les enjeux politiques à venir, notamment sur les prochaines élections locales.



Wally Diouf Bodian a mis en lumière l'importance de l'événement pour Pastef et la dynamique qui anime le parti : "Ce 'Ndogou patriotique' est avant tout un moyen pour nous de nous retrouver politiquement et d'animer le parti au niveau de Keur Massar, un département clé en termes de militantisme. Keur Massar est l’un des échantillons du pays, et c’est ici que nous montrons la force et l'engagement du Pastef.", a-t-il déclaré.



Un an après l'élection présidentielle, où Pastef avait pris une place stratégique dans la coalition Yewwi Askan Wi, M. Bodian a rappelé les avancées du gouvernement sous la direction du Président de la République. Selon lui, les chantiers sont lancés et les bases de projets solides sont désormais posées. "Nous avons démarré un certain nombre de chantiers et un diagnostic exhaustif du pays a été réalisé. Le pays est en marche, et il est important de continuer à avancer sur des fronts tels que la santé, l’économie et l’éducation", a souligné le responsable politique.



Sur la question des inondations, qui impactent particulièrement Keur Massar, Wally Diouf Bodian a précisé les efforts menés pour anticiper et éviter les erreurs du passé. "Nous sommes en train de travailler avec l’État pour améliorer la situation des habitants de Keur Massar. Les solutions que nous apportons ne seront pas des répétitions d’échecs passés", a-t-il ajouté.



Mais c'est sur la question du pouvoir local que Wally Diouf Bodian a fait une annonce majeure. En vue des prochaines élections municipales, le membre de la mouvance présidentielle a affirmé que le parti mettra tout en œuvre pour prendre le contrôle total des collectivités locales. "Lors des précédentes élections, nous étions dans une coalition et avons fait une place importante à nos alliés. Mais il est temps que Pastef se recentre sur lui-même. Nous avons la majorité, et il est désormais impératif que nous gérions l'ensemble des communes et le Conseil départemental. Nous devons montrer la voie et faire en sorte que les postes de gestion soient confiés à des militants Pastef qui partagent notre vision du pays", a-t-il déclaré.



Dans cette perspective, Wally Diouf Bodian a insisté sur la nécessité de faire travailler ensemble ceux qui comprennent réellement les enjeux du projet Pastef. "Même s’il y a eu des dissensions internes, l’essentiel est que nous avons remporté les élections. C’est un signe que Pastef est prêt à assumer pleinement ses responsabilités dans la gestion des collectivités locales", a conclu le DG du Port Autonome de Dakar.



