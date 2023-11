Proche du défunt ABC : Gora Diop porte son choix sur Mame Boye Diao pour un Sénégal meilleur Dans sa volonté de diriger le Sénégal vers une avenir meilleur, Mame Boye Diao vient aussi de noter l’adhésion d’un homme décrit comme fidèle à ses convictions. Il s’agit de Gora Diop qui était dans la marée chaussée , qui a connu et côtoyé un brave soldat de la politique : le regretté médiateur de la république Alioune Badara Cissé ABC.

Décrit comme un homme d une grande générosité et rompu à la tâche, ce proche ami du défunt Alioune Badara Cissé voit en Mame Boye Diao la vitrine Abc et opte pour l’accompagner dans sa nouvelle volonté de diriger le pays



Délégué régional dans la capitale du Rail, il garde de bons souvenirs du défunt médiateur de la République , mais aujourd'hui il prend goût aux affaires politiques.



« Le natif du Fouladou à le verbe facile, il est émotif et est toujours aux cotés des populations vulnérabl.e? c’est ce qui explique l’engagement de ce sexagénaire qui demande une grande union des anciens combattants pour cette volonté. Un message à ceux qui avaient de la sympathie pour l’ex secrétaire général du gouvernement sous Abdoulaye Wade (ABC) », nous dit une note d’information reçue.



C’est dans ce cadre qu’après plusieurs concertations avec des proches, que Gora Diop a décidé de tendre la main aux Sénégalais pour une élection présidentielle avec Mame Boye Diao pour constante.



