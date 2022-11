Prodac affaire des 29 milliards F CFA: Mame Mbaye Niang va servir une citation directe à Sonko

Un débat qui refait surface au lendemain du passage de Mame Mbaye Niang à l’Assemblée Nationale pour le vote du Budget de son ministère. Interpellé d’abord par Abass Fall sur l’affaire des 29 milliards du Prodac, le ministre du Tourisme a nié, devant les parlementaires les faits, non sans préciser qu’il n’a été épinglé par aucun rapport.



Rapport de l’IGE…



Sonko, face à la presse ce mardi, est revenu à la charge et dit détenir le rapport de l’IGE incriminant Mame Mbaye Niang qui, dans plusieurs de ses sorties, a toujours nié ces accusations, allant même jusqu’à menacer ceux qui l’accusent.



Citation directe…



Et d’après une source de nos confrères de Senego, Mame Mbaye Niang « ne compte pas se laisser faire« . Selon toujours notre source, le ministre du Tourisme compte tenir un point de presse dans la semaine. L’ancien Dg du Prodac compte même, selon notre interlocuteur, envoyer une citation directe au leader de Pastef.