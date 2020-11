Producteur tabassé: Macron dénonce une « honte », demande d'agir contre les discriminations Le président français Emmanuel Macron a dénoncé vendredi « l'agression inacceptable » d'un homme noir par des policiers à Paris, des « images qui nous font honte » et demandé au gouvernement de « lui faire rapidement des propositions » pour « lutter plus efficacement contre toutes les discriminations »

« La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme », a-t-il dit dans une déclaration sur les réseaux sociaux, en réclamant « une police exemplaire avec les Français » mais aussi « des Français exemplaires avec les forces de l'ordre ».



