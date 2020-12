Production aurifère : Une hausse de 40% enregistrée au 3e trimestre 2020

« Concernant l’exploitation aurifère, une production record de 64 247 onces a été enregistrée, soit une hausse de 40% par rapport au trimestre précédent. Cette bonne orientation traduit la haute teneur (+46,4%) des fosses exploitées, notamment Sofia Main, Golouma West, Kourouloulou et Goumbati », renseigne la Dpee.



Sur un an, ajoute la même source, une croissance de 25,1% de la production aurifère est notée au troisième trimestre 2020, sur fond de hausse (+29,0%) de la teneur des sites d’opération. Par ailleurs, sur la période, le marché mondial de l’or est caractérisé par une inflexion de 19,0% de la demande globale, à 892,3 tonnes, le plus faible niveau trimestriel enregistré depuis 2010 selon World Gold Council (WGC).



Cette contraction record traduit l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la plupart des secteurs consommateurs du métal jaune. En effet, au-delà du cours (1908,6 US$/oz) élevé de l’or, le secteur de la bijouterie (-29%) et celui de la technologie (-6%) ont fortement subi la faiblesse de l’économie mondiale liée à la crise sanitaire du Covid-19.



En revanche, l’or d’investissement (pièces et lingots) continue de s’apprécier (+49%) en raison de son statut de valeur refuge. En cumul sur les neuf premiers mois de l’année, la production d’or a baissé de 19,6%, comparativement à la même période de 2019, sous l’effet de la diminution de 14% de la teneur du minerai extrait.



En perspectives, la production annuelle est attendue entre 215 000 et 245 000 onces d’or, compte tenu du démarrage, en août 2020, de l’extraction du minerai à haute teneur de Massawa.

Adou FAYE







