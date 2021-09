Production de farine: Les meuniers demandent l'accompagnement de l’Etat

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|

L'association des Meuniers industriels du Sénégal, regroupant les entreprises productrices de farine et d'aliment animal, a décidé d’accompagner et de défendre les intérêts et actions de l'industrie meunière.



Ainsi, le président de l'association des Meuniers et industriels du Sénégal, Claude Demba Diop appelle l'ensemble des acteurs de la filière à sauvegarder l'autosuffisance en farine; tout en discutant des prix sur le marché.



Suivant ce combat, il demande le soutien de l'État pour une flexibilité des prix sur le marché



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos