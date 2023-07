Production de vaccins: L’Allemagne octroie plus de 13 milliards de FCfa au Sénégal 

Pour la promotion de la production de vaccins, l’Allemagne a octroyé, hier, une enveloppe de 20 millions d’euros au Sénégal, soit 13,2 milliards de FCfa. La convention a été signée entre le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, et le Directeur de la KfW, Karl Von Klitzing. Le Sénégal et l’Allemagne […]

Le Sénégal et l’Allemagne ont signé, hier, un accord de coopération portant sur un montant de 20 millions d’euros, soit 13,2 milliards de FCfa. L’enveloppe est destinée à la « Promotion de la production de vaccins au Sénégal ». Ainsi, ce financement de l’Allemagne sous forme de don contribuera, de manière significative, à renforcer la portée du Projet « Madiba » qui porte sur la construction d’une plateforme de production régionale multimodale de vaccins à Dakar, selon le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération. En effet, il vient, d’après Oulimata Sarr, « en complément des efforts déjà consentis par la Team Europe à travers l’Afd et l’Union européenne qui ont déjà contribué à hauteur de 29,67 millions d’euros » à ce projet. « Ce programme est un catalyseur des réformes impératives à la production locale de vaccins et au développement du secteur pharmaceutique au Sénégal. En effet, notre pays, à travers le Pap 2A et le Pap 3, en cours de finalisation, ambitionne d’atteindre la souveraineté sanitaire et pharmaceutique avec une autonomie en termes de production de médicaments, de vaccins et de produits médicaux de qualité », a salué Mme Sarr. En outre, elle s’est réjouie du dynamisme de la coopération bilatérale entre les Gouvernements allemand et sénégalais qui s’est traduite par le développement d’un partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs privés allemand et sénégalais. « J’en veux pour preuve la présence d’une forte délégation de l’Association allemande des petites et moyennes entreprises (Bvmw) lors du Forum « Invest in Senegal ». J’ai d’ailleurs eu des échanges intéressants avec les entrepreneurs membres de la Task Force Sénégal lors de ma visite de leur stand au Centre des expositions. Je profite de l’occasion pour renouveler notre volonté de participer aux négociations intergouvernementales prévues en octobre et qui favorisent un dialogue de haut niveau très important pour l’État du Sénégal », a-t-elle ajouté. À ses yeux, la décision de l’Allemagne de repenser le paradigme de la coopération bilatérale par le recours aux appuis budgétaires matérialise un tournant décisif du partenariat.

De son côté, le Directeur de la Kfw du Ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz) estime que le partenariat permet de concevoir une matrice exhaustive de réformes et de revitalisation du secteur pharmaceutique du Sénégal à la fois ambitieux et réaliste et qui, sans aucun doute, portera ses fruits. « Après la signature du contrat d’aide financière d’aujourd’hui, la prochaine étape est la signature de la Convention séparée entre le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération et la KfW. La Convention séparée fixera l’ensemble des aspects du projet ainsi que les modalités de décaissements. Nous souhaitons exprimer notre sincère désir de recevoir prochainement vos commentaires concernant le projet de la Convention séparée, surtout du Msas. Ces commentaires sont d’une grande importance, car ils nous permettront de finaliser la signature de la convention dans les délais les plus brefs. Une fois signée, nous serons en mesure d’effectuer la vérification des indicateurs et de procéder à la préparation du décaissement », a dit Karl Von Klitzing.

Demba DIENG

