Production de vaccins contre le Covid-19 : Dakar va bénéficier d’un transfert de technologies Arn

Dans quelques mois, Dakar sera une place forte de l’industrie pharmaceutique, notamment la production de vaccins contre le Covid-19. Le Sénégal fait partie des six pays africains qui vont bénéficier d’un transfert de technologies Arn. Il y a aussi l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Kenya, le Nigéria et la Tunisie. Ils ont été choisis par l’Organisation mondiale de la santé pour fabriquer leurs propres vaccins. Déjà, l’Institut Pasteur de Dakar va sortir ses premières doses en juin, après avoir bénéficié aussi d’un financement de l’Union européenne. Cette aide va consister en la construction de «hubs» pour abriter ces transferts, ainsi qu’une formation des scientifiques sur la production de vaccins en Afrique.



L’annonce en a été faite hier, en marge du Sommet Union africaine et Union européenne, par Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Il faut savoir que ces six pays, bénéficiaires de cette nouvelle initiative, ont été sélectionnés à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, lancé par l’Oms en avril dernier.















