Production industrielle: L’activité a enregistré une chute de 10,9 % en mai au Sénégal

L’activité de production industrielle a enregistré une chute de 10,9 % en mai au Sénégal, a annoncé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette situation est en lien avec les contreperformances notées dans les industries chimiques, mécaniques, du papier et du carton, alimentaires et des matériaux de construction, rapporte la structure dans sa note d’analyse de l’Indice harmonisé de la production industrielle (IHPI)



Le document consulté à l’APS, relève toutefois sur la même période, une progression de l’activité dans les industries extractives et de production d’énergie.



En référence à celle de mai 2019, l’activité de production industrielle a diminué de 3, 7 %, tandis que la production totale au cours des cinq premiers mois de 2020? s’est relevée de 2,4% comparée à celle de la période correspondante de l’année précédente, fait savoir l’ANSD.

