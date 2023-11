Production industrielle : Une constance des prix observée en septembre 2023

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette situation est induite par le maintien des prix des produits des industries environnementales, ainsi que de l'électricité, eau et gaz.



En outre, explique l’Ansd, le renchérissement de 0,4 des prix des produits des industries extractives a été contrebalancé par le recul des prix des produits manufacturés (-0,1%) En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont baissé de 4,6% en septembre 2023, sous l’effet de réduction des prix des produits manufacturiers (-6,2%) et extractifs (-5,0%).



Sur les neuf premiers mois de 2023, les prix de production industrielle ont diminué de 1,1% comparativement à leurs niveaux à la période correspondante de 2022. S’agissant de l’égrenage de coton, les prix ont régressé de 11,5% en variation mensuelle. De même, ils ont diminué respectivement de 31,6% et de 12,3% en variation annuelle et en cumul sur les neuf premiers mois de 2023.



Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Production-industrielle-Un...