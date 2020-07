Production industrielle : Une progression de 7,9% au premier trimestre 2020

Cette évolution, explique l’Ansd, résulte de la performance réalisée dans les industries du papier et du carton, mécaniques (+26,1%), alimentaires (+21,7%), des matériaux de construction (+6,5%) ainsi que dans les industries extractives (+4,2%). Toutefois, le recul de l’activité dans les industries textiles et du cuir (-12,0%), de production d’énergie (-4,7%) et chimiques (-0,2%) a atténué la hausse de la production industrielle.



En référence à celle du premier trimestre 2019, la production industrielle a progressé de 1,0%. L’Ansd ajoute que le relèvement de l’activité de production des industries du papier et du carton, par rapport au trimestre précédent, découle essentiellement de la reprise de la production de sacs en papier. Elle a rappelé que durant les mois d’octobre et de novembre 2019, l’activité de fabrication de sacs en papier était en arrêt du fait de l’entretien des installations de la principale unité de la branche.



Comparée à celle du premier trimestre 2019, la production des industries du papier et du carton a diminué de 10,6%. L’accroissement de la production des industries mécaniques est imputable à l’augmentation de la production sidérurgique (+64,0%) et des autres ouvrages en métaux (+2,4%). En référence à celle du premier trimestre 2019, la production des industries mécaniques s’est repliée de 21,1%. La hausse de la production des industries alimentaires est expliquée essentiellement par la bonne tenue de l’activité de fabrication de sucre (+37,2%) et de transformation et de conservation de fruits et légumes (+36,9%). Par rapport au premier trimestre 2019, la production des industries alimentaires a baissé de 0,3%.



Le redressement de la production des industries des matériaux de construction est en relation avec le relèvement de la production du ciment. Par rapport à celle du premier trimestre 2019, la production des industries des matériaux de construction s’est renforcée de 1,8%. L’augmentation de la production des industries extractives est induite essentiellement par la bonification de l’activité d’extraction de pierre, de sables et d’argiles. En référence à celle du premier trimestre 2019, la production des industries extractives a chuté de 10,5%.

Adou FAYE





