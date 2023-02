Production laitière : Macky Sall réceptionne 1200 génisses gestantes

Lors de la cérémonie, Macky Sall a indiqué qu’il va porter la prochaine importation à 2500 têtes. Pour cette quatrième opération baptisée Anipl 4, l’Etat a mobilisé un milliard deux cents millions (1.200.000 FCfa) à raison de 500.000 Fcfa par tête importée. Selon le chef de l’Etat, les chocs exogènes tels que la pandémie Covid-19 et les guerres ont fini de rappeler qu’un pays doit impérativement avoir la maîtrise de son alimentation.



« C’est la raison pour laquelle, j’ai récemment décidé de renforcer cette opération d’importation de génisses gestantes à haut potentiel laitier qui, avec l’accroissement d’une population de métisses notamment par le biais de l’insémination artificielle et l’amélioration du potentiel de nos races locales constituent les principales lignes d’action de la stratégie d’amélioration de notre production laitière », a déclaré le président Sall.



C’est pourquoi, il explique avoir décidé d’augmenter substantiellement le budget affecté à cette opération afin de porter le nombre de sujet importés de 1200 à 2500 par an et porter la subvention de 30 à 50%. «Donc pour l’année prochaine nous aurons 2500 génisses gestantes pour lesquelles l’Etat paiera les 50% de la valeur », a précisé Macky Sall.



