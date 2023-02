Production manufacturière : Hausse de 19,6% en décembre dernier

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Cette hausse est attribuable à l’amélioration de l’activité de fabrication des produits du raffinage et de la cokéfaction, des produits métallurgiques et fonderies (+56,4%), des papiers et cartons, travaux d’impression (+19,6%), des produits agro-alimentaires (+15,2%) et des matériaux minéraux (+15,6%).



Toutefois, l’agence note un recul de l’activité de certaines sous-branches, notamment celles des du cuir travaillé et articles de voyage (-53,7%), des produits textiles et articles d’habillement (-0,7%) et des produits chimiques (-1,1%) est noté.



Par ailleurs, la même source renseigne qu’il est noté une absence de fabrication des produits électroniques pendant la période sous revue.



Enfin, l’agence nationale de la statistique et de la démographie souligne que sur l’année 2022, la production des industries manufacturières a évolué de 1,5%, comparativement à 2021.



Bassirou MBAYE





Source : En décembre 2022, la production manufacturière, au Sénégal, a augmenté de 19,6%, relativement à celle du même mois de 2021. C’est ce que révèle l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Production-manufacturiere-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook