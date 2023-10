Produits importés : Diminution de 3,3% des prix en août 2023

Cependant, explique l’Ansd, cette réduction des prix des produits importés est atténuée par le relèvement des prix des « machines et appareils » (+0,4) et des « matériels de transport» (+0,2). Par rapport au mois d’août 2022, les prix des produits importés ont chuté de 3,7%.



Sur les huit premiers mois de 2023, les produits achetés de l’extérieur se sont renchéris de 6,1%, en comparaison à ceux de la même période de 2022. Les prix des produits sous-jacents à l’importation ont baissé de 5,9% en variation mensuelle, tandis que ceux des prix des produits volatils à l’importation se sont relevés de 7,7%.



En glissement annuel, les prix des produits sous-jacents à l’importation ont diminué de 7,4% tandis que, ceux des prix des produits volatils à l’importation ont grimpé de 12,2%. Sur les huit premiers mois de 2023, leurs prix moyens ont bondi, respectivement, de 5,1% et 11,1% relativement à la même période de 2022.

Adou FAYE





