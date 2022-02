Produits importés : L’Ansd relève une augmentation de 1,8% des prix en décembre 2021

«Les prix des produits à l’importation ont augmenté de 1,8% en décembre 2021, comparés au mois précédent. Cette hausse résulte principalement de la hausse des prix des « machines et appareils» qui y ont contribué à +1,6 point de pourcentage, des « produits des industries alimentaires » (+0,8), des « produits du règne végétal » (+0,5) et des «matières plastiques et caoutchouc » (+0,3) », lit-on dans le document.



Toutefois, ajoute l’Ansd, ce relèvement des prix des produits importés est atténué par la diminution des prix des « produits minéraux » (-1,2) et des « métaux communs et ouvrages » (-0,3). Par rapport au mois de décembre 2020, les prix des produits importés ont progressé de 12,4%.



Sur les douze mois de 2021, les produits achetés de l’extérieur se sont renchéris de 7,8%, relativement à ceux de la même période de 2020. Les prix des produits sous-jacents et ceux des produits volatils à l’importation se sont relevés respectivement de 0,3% et 8,9% entre novembre et décembre 2021.



En glissement annuel, ils se sont relevés respectivement de 13,2% et 9,2%. Sur les douze mois de 2021, les prix des produits sous-jacents ont augmenté de 12,4% tandis que ceux des produits volatils ont reculé de 7,0%, comparés à ceux de la même période de 2020.



Adou Faye







Source : L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié l'Indice mensuel des prix du commerce extérieur. Dans la publication, l'Ansd note une augmentation des prix des produits importés.

