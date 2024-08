Produits importés par les pays de l’Uemoa : Baisse de 2,7% en juin 2024 de l’indice des prix

Selon la Bceao qui donne l’information, le fléchissement concerne les cours du blé (-9,2%), du riz (-3,4%) et de l'huile de soja (-1,4%). En revanche, explique la Bceao, les prix du lait (+6,0%) et du sucre (+0,7%) se sont accrus. Le début de moisson prometteur aux États-Unis, conjugué à la stratégie de baisse des prix en Russie, en vue de regagner des parts de marché, sont à l’origine de la chute des cours du blé.



La baisse des cours du riz est imputable à l'accroissement de l'offre au Vietnam et en Thaïlande, respectivement 5 e et 6 e producteur mondial. Les prix de l'huile de soja ont reculé, en raison d'une augmentation de la production en provenance d'Amérique du Sud, notamment au Brésil. En revanche, les prix du lait sont soutenus par l'augmentation de la demande dans les secteurs de la vente au détail et les inquiétudes concernant une baisse historique de la production laitière en Europe de l'Ouest. La remontée des prix du sucre résulte de la révision à la hausse des prévisions de déficit mondial par l'Organisation internationale du sucre (ISO) pour la saison 2023/2024, atteignant 2,954 millions de tonnes, comparé à une estimation précédente plus faible.



Par rapport à la même période de l'année 2023, l’indice des prix des principaux produits alimentaires importés par les pays de l'UEMOA a reculé de 3,1%, après une hausse de 2,8% le mois précédent. Cette dynamique baissière a été imprimée par le repli des cours de l'huile de soja (-22,0%), du sucre (-10,9%), du blé (-9,5%) et du riz (-0,4%). En revanche, les prix du lait (+31,6%) se sont renforcés. Exprimés en franc CFA, l’indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Uemoa a fléchi de 0,3%, en variation annuelle, suite à la baisse des prix du sucre (-22,0%) et du blé (-8,9%). La hausse des cours du lait (+32,6%), des huiles végétales (+2,8%) et du riz (+0,4%) a amoindri la tendance.



Adou Faye



L'indice des prix des principaux produits alimentaires importés dans l'Uemoa a baissé de 2,7% en juin 2024, en variation mensuelle, après une progression de 5,0% un mois auparavant.