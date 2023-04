Profanation de tombes au cimetière de Kolda : Les aveux du suspect sont renversants !

Suite à la série de profanation de tombes au cimetière de Gadapara, à Kolda, la police avait mis les lieux sous surveillance discrète. C’est ainsi que les agissements suspects d’un individu qui rodait autour du cimetière, a attiré l’attention des limiers. Il sera ensuite relâché, mais mis sous surveillance discrète. À sa sortie du commissariat, M. B. Kanté, qui ne savait qu’il était sous filature, s'est automatiquement rendu dans un bâtiment en construction, non loin du cimetière.



Pris en flagrant délit et placé formellement en garde à vue pour profanation de sépulture, M. B. Kanté a fait des aveux.



«J'ai effectivement dé terré le corps dans la nuit de mercredi à jeudi. J'ai choisi une tombe par hasard», a-t-il reconnu. Dans ses aveux, il renseigne avoir agi sur «commande » d'un individu, habitant dans un village de Kolda, et qui achète les ossements entre 300 000 et 500.000 Fcfa. L'enquête se poursuit