Profération de menaces et injures chez la mère du PM Ousmane Sonko : Ce que l’auteur a dit aux enquêteurs Ah. Ndiaye, l’ingénieur en génie civil qui s'était introduit au domicile de la mère d'Ousmane Sonko, au quartier des Hlm Néma, a été interrogé par la Gendarmerie, sur les raisons de son acte. "iGFM"

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Ah. Ndiaye regrette amèrement son geste. « Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je les regrette et je demande la clémence de la justice », a-t-il confié à l’issue de son second interrogatoire. Il a fait face aux hommes du Commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Thiam du commissariat de Yamatogne, de Ziguinchor, renseigne "L'Observateur".



Arrêté ce dimanche, après avoir abreuvé d'injures et menacé la famille du Premier ministre Ousmane Sonko, Ah. Ndiaye a été acheminé, le même jour, dans l'après-midi, au commissariat de police de Yamatogne, à Ziguinchor. Devant les policiers-enquêteurs, il a confié sans ambages, qu'il n'a « jamais aimé Ousmane Sonko ».



« Je me suis toujours rebellé contre lui (Ousmane Sonko) et sa famille. C'est lui qui est à l'origine de sa famille. C'est lui qui est à l'origine de toutes les difficultés de l'entreprise pour laquelle je travaillais », ajoute-t-il selon le journal.





« Le jour des faits , poursuit-il, je devais aller au village de Mamatoro, sis à la commune d'Enampore, avec un ami, pour des raisons professionnelles », a dit, devant les policiers enquêteurs, Ah. Ndiaye. L'ingénieur en génie civil de profession devrait être déféré, demain mercredi, devant le procureur de la République.



Au cours de l'enquête, Khalil Sonko, membre de la famille du Pm Ousmane Sonko, a été entendu. Au cours de son audition, il a déclaré qu'il vit avec la maman du Premier ministre depuis son enfance.



Selon ses déclarations, vers 15 heures, le gardien du domicile était en pause. Il a ainsi entendu quelqu'un frapper à la porte principale. C'est ainsi qu'il est sorti pour lui ouvrir. Il a aperçu un individu à côté d'un véhicule 4X4 devant la maison. L'enquête a révélé qu'il s'agit de Ah. Ndiaye. Sans lui laisser le temps de demander les raisons de sa visite, il a commencé à dire que c'est Ousmane Sonko qui est à l'origine de tous les problèmes du Sénégal, avant de commencer à proférer des menaces et des injures.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook