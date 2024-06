Professeur Abdou Niang, néphrologue: «Un Sénégalais sur deux est hypertendu»

Le Professeur Abdou Niang a déclaré, ce jeudi, à Mbour, en marge de l’atelier sur les conditions d’accès aux kits de dialyse que « l’hypertension est, avec le diabète, l’une des premières causes de l’insuffisance rénale et qu’un Sénégalais sur deux est hypertendu ».



Le responsable de la chaire de néphrologie à l’Université Cheikh Anta Diop, a indiqué que « la maladie rénale est actuellement la 11e cause de mortalité dans le monde et en 2040, elle en sera la 5e ».



Selon lui, l’insuffisance rénale est un problème de santé publique dans le monde, qui compte 850 millions de malades. « Au Sénégal, on est à plus de 850 mille personnes atteintes d’insuffisance rénale. Mais ce qui est grave, c’est que la grande majorité ne le sait pas parce que l’insuffisance rénale est un tueur silencieux », a précisé le néphrologue.



L’hypertension et le diabète étant « les principales causes de l’insuffisance rénale », il a recommandé, par conséquent, la nécessité pour chaque Sénégalais, de prendre régulièrement sa tension artérielle et de contrôler son taux de glycémie.