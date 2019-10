Professeur Moussa Diaw : « ce que cache la levée de l'immunité parlementaire de Sonko » La levée annoncée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko ne sera pas sans conséquence. Selon l'analyste politique et enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger, Moussa Diaw indique que cette mesure aura pour autre conséquence devant à d'écarter le leader de Pastef des prochaines joutes électorales. Comme ce fut le cas avec Khalifa Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019

« On sait que cette personnalité politique gêne de par ses interpellations, de par la mal gouvernance qu'il a exposée. Donc cela consiste à des attaques politiques à l'endroit de la majorité. Là il joue son rôle d'opposant mais dans nos espaces politiques, les gens n'admettent pas la contradiction. C'est la raison pour laquelle il y a des réactions qui ne respectent pas les règles du jeu démocratique », a-t-il dit dans l’émission Objection de Sud FM ce dimanche.

« C'est le seul opposant qui pose les vraies questions qui dérangent. Les stratégies qui sont développées derrière la levée de l'immunité parlementaire, c’est bien sûr des intentions politiques visant à faire en sorte qu'il soit disqualifié pour les prochaines élections », a ajouté Moussa Diaw.



