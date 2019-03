Professeur de droit Iba Barry Camara : Une amnistie de Khalifa et de Karim peut fragiliser l’arsenal juridique du pays

Le professeur de droit Iba Barry Camara reste d’avis qu’une amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall reste possible. Mais, il reconnaît également qu’il y a un risque de répercussions ultérieures sur les textes juridiques.



Sous ce registre, il craint des conséquences fâcheuses sur la reddition des comptes. Et il insiste sur la nécessité de voter une loi, pour dire que les personnes qui ont eu à commettre de telles infractions ne peuvent plus être poursuivies dans un délai déterminé, etc.



Ladite loi, relève-t-il sur les ondes d’Iradio, permettra de remettre en cause l’existant. Mais, cela peut fragiliser l’arsenal juridique, surtout celui pénal du pays. Cette remarque, prévient-il, est plus accentuée sur les questions d’ordre pécuniaire comme le détournement et l’enrichissement illicite.













Leral

