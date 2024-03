Programme "Autonomie Stratégique" : Mame Boye Diao privilégie l’autosuffisance alimentaire Le programme "Autonomie Stratégique" de la coalition Diao 2024, qui met en avant la souveraineté et la sécurité alimentaire, témoigne de l’engagement du candidat envers la protection des intérêts nationaux et le bien-être des citoyens.

Le Grand Panel -En mettant l'accent sur ces aspects, la coalition vise à renforcer l'indépendance et la résilience dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation. Ce qui est crucial pour assurer le développement durable et la prospérité de la nation.



Les actions prioritaires de la coalition Diao 2024 visent à renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Cela comprend la création d'un fonds pour la recherche agricole, le renforcement du Bay Nawet Bay Noor, la création d'une agence de promotion de l'agriculture, la suppression du bail agricole au profit du bail agro-industriel, et le développement de la mécanique agricole locale, entre autres.



Pour mettre en œuvre ce programme, la coalition prévoit la mise en place d'un cadre normatif, la restauration de la base productive agricole, la création d'un fonds de garantie de l'agriculture, et la création de trois cent mille (300 000) emplois pour les jeunes dans le secteur agricole.



La coalition souligne que la sécurité et la souveraineté alimentaire sont des droits fondamentaux et un projet de société visant à construire un monde plus juste et solidaire



