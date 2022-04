Programme PSE VERT : Atelier de partage du BOS avec le secteur privé

Le Directeur général du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent - BOS , Ousseyni Kane, a présidé, lundi 29 mars 2022, à Dakar, un atelier de partage et d'échanges sur la structuration, en cours, du Programme PSE VERT, avec les acteurs du secteur privé en présence du représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable et des partenaires de l'Union européenne, de Global Green Growth Institute (GGGI), de MAVA Foundation.



Face aux enjeux du développement durable, le président de la République, Macky Sall, a inscrit le Programme PSE VERT comme une priorité de la deuxième phase du Plan Sénégal Émergent (PSE), en vue d’apporter des réponses pratiques à la problématique de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles.



