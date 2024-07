Programme Set Settal –J 2: Aminata Sarr Malick Ndiaye et ses collaborateurs de la TDS à l’assaut des eaux usées du canal de Ouakam Dans le souci de donner le bon exemple, au même titre que toutes les structures publiques, et dans une volonté ferme de renforcer sa démarche RSE, la société TDS-SA, a confirmé, hier samedi 06 juillet 2024, son adhésion au programme "Set-setal" lancé par S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal.

Info partagée sur la page Facebook de la TDS, pour cette deuxième édition du programme dédié à l’assainissement du cadre de vie des sénégalais, la Directrice générale de la société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), Dr Aminata Sarr Malick Ndiaye et ses collaborateurs se sont attaqués aux eaux usées du canal de Ouakam.



Les habitants du quartier de Ouakam se sont réjouis de cette visite et dans un élan de solidarité se sont joints à l'activité confirmant ainsi les aspects fédérateur et cohésif du programme « Set-setal », programme de nettoiement et d’assainissement du Sénégal.



