Programme Xëyu Ndaw yi : Plus de 64.000 bénéficiaires recensés (Ministre)

Vendredi 10 Juin 2022

Sur 65.000 emplois fixés pour le programme Xëyu Ndaw Yi, plus de 90% de l’objectif a été atteint, selon le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Dame Diop.



Lors du gouvernement face à la presse, il a indiqué que de jeunes Sénégalais ont été accompagnés jusqu’à l’obtention de contrats de travail, renseigne leSoleil.sn.



Au-delà des contrats de travail, la formation a été fortement appuyée par le programme.



Tous les départements du Sénégal ont pu bénéficier du programme avec plus de 1000 jeunes. Mais le ministre explique le quota de bénéficiaires dépend de la population jeune du département.



« Nous avons l’ambition de donner une formation professionnelle à chaque jeune. Nous souhaitons aussi leur fournir un accompagnement non financier », a indiqué le ministre de la Formation professionnelle.

Ndèye Fatou Kébé