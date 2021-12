Programme Xëyu ndaw ñi: 90% de recrutements réalisés sur les 65.000 prévus Le programme Xëyu ndaw ñi a presque atteint son objectif consistant à créer 65.000 emplois. Déjà, on note que les recrutements prévus sont à 90 % exécutés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Une rencontre du Comité permanent du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes s’est tenue à Diamniadio hier, pour faire l’évaluation à mi-parcours du programme Xëyu ndaw ñi. À l’issue de la rencontre, le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat a annoncé qu’un taux de plus de 90% des 65.000 emplois prévus dans le cadre du recrutement, a été atteint. D’après Dame Diop, le recrutement s’est fait à l’échelle territoriale ou au niveau national comme c’est le cas avec le ministère de l’Éducation nationale.



D'après leSoleil.sn, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej), en tant que porte d’entrée des pôles emplois, a reçu plus de 140.000 demandes en emplois salariés, en auto-emplois et en formation. La Délégation à l’entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (Der/Fj), composante essentielle du comité, a validé 1655 demandes de financement provenant des 21 pôles sur les 45 que compte le Sénégal. Ce qui représente une enveloppe d’environ trois milliards de FCfa répartis entre des projets d’autonomisation sollicitant des financements de moins d’un million de FCfa, qui constituent 51% des demandes. Le reste porte sur des financements supérieurs à un million de FCfa.



« On est sur la bonne voie. Le programme se concrétise petit à petit. Ce n’était pas évident d’avoir un taux aussi important pour un programme démarré il n’y a pas longtemps », s’est félicité Dame Diop, qui a annoncé une réunion du Conseil national, sous la présidence du Chef de l’État dans les prochaines semaines. Dans le même sillage, la Ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a souligné l’importance de cette réunion, « un pas important dans le cadre de la mise en œuvre des missions du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes ».

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook