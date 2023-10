Programme accéléré de gestion des diplômés de Uba : Tony Elumelu partage son expérience

«Alors que je me tenais devant 700 stagiaires diplômés de Uba, venus de toute l'Afrique, j'ai pensé au long voyage qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Un périple qui a commencé avec la même vigueur, le même dévouement et la même espérance que j'ai vus chez ces jeunes lions et lionnes.



J'ai eu le privilège d'avoir ma séance d'intégration individuelle avec les nouveaux stagiaires diplômés de Uba mardi. J'adore ces sessions, car j'attends avec impatience d'interagir avec les esprits brillants, qui font partie de notre tribu Uba », a déclaré le partron de Uba. «Moi aussi, j'ai commencé ma carrière en tant que stagiaire il y a de nombreuses années, doté d'un peu plus que de l'ambition, d'une soif de connaissances et d'un engagement inébranlable envers l'excellence. J'ai suivi le même chemin que ces esprits brillants, qui font maintenant partie de la Banque panafricaine. D'innombrables défis et triomphes ont marqué le chemin de ce moment à ce jour, chacun contribuant à l'histoire qui nous a réunis », a rappelé M. Elumelu. Il a souligné qu’au cours de ces séances, il se fait un point d'honneur de partager des fragments de son parcours, de donner les étapes saillantes de mes processus, de mettre en exergue mes triomphes et même de discuter de mes moments les plus faibles.



«Cette pratique n'est pas seulement une réflexion personnelle ; c'est un effort conscient pour que tout le monde puisse apprendre du dévouement et du travail acharné qui ont marqué ma carrière. Grâce à ces histoires personnelles, des liens sont forgés et des leçons sont données.



Cette éthique de transparence et d'apprentissage partagé est au cœur de mon approche et symbolise les valeurs qui animent le succès de Uba. En tant qu'institution, chaque étape de sa carrière doit être marquée par la croissance, le mentorat et la quête continue de l'excellence », a déclaré le président de Uba. Il a fait savoir que cette même excellence l'a guidé tout au long de sa carrière – une vision de créer une banque pour tous, une banque pour l'Afrique et un environnement où les talents sont nourris, les rêves réalisés et l'excellence célébrée. «C'est une vision qui m'a inspiré à créer un programme de stagiaires de classe mondiale, qui nourrira les futurs dirigeants, qui reflètent la passion et le dévouement dont j'ai fait preuve en tant que stagiaire moi-même.

Mais au-delà de l'éducation des futurs dirigeants, le Uba Gmap – notre programme de stagiaires diplômés sur mesure, fait des progrès significatifs dans la résolution de problèmes sociétaux critiques.



L'expérience a renforcé pour moi l'importance du renforcement institutionnel. Devant moi, il y avait une génération de nouveaux leaders. Uba a mis en place un programme de six mois, identifiant les jeunes hommes et femmes les meilleurs et les plus brillants de toute l'Afrique. Nous avons investi et équipé notre jeunesse. Nous avons bien fait et fait du bien », s’est félicité le patron de Uba.



Source : Début octobre, lors de la cérémonie de graduation du Programme accéléré de gestion des diplômés de Uba (Gmap), Tony Elumelu, le patron de la banque est revenu sur son parcours et expérience.Source : https://www.lejecos.com/Programme-accelere-de-gest...

