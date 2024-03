Programme alternatif : Serigne Mboup tient à ses 5 piliers pour le Sénégal de demain Bes Bi- Le candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, Serigne Mboup a présenté, samedi, à la presse, son programme alternatif bâti sur cinq piliers. Le leader du mouvement And Nawlé a détaillé son programme et ses ambitions pour le Sénégal.

Le président du mouvement And Nawlé a procédé, samedi, à la présentation de son programme alternatif axé sur cinq piliers. Lors de cette conférence de presse aux relents de meeting, Serigne Mboup a décortiqué son programme, axe par axe, sous le regard attentif de ses militants venus de différents coins de Dakar.



Le candidat à la Présidentielle du 24 mars, dans son premier pilier intitulé «Nawlé», a prôné pour une équité sociale et économique visant à réduire les disparités territoriales et entre les citoyens. Issu de l’école coranique, il dit œuvrer pour une «rupture avec la langue française ou, au moins, une cohabitation de celle-ci avec les langues nationales dans l’administration».



L’autre point essentiel de son programme consiste à «la suppression du ministère de la Justice et son remplacement par une Haute autorité chargée de la gestion des différends qui sera pilotée par un membre élu et composée d’une commission élargie».



La création d’un «Conseil supérieur de culte chargé de faciliter le dialogue entre l’Etat et les institutions religieuses» est aussi un aspect important de son programme. Après avoir énuméré les contraintes causant le retard du Sénégal avec des arguments plus ou moins valables, le maire de Kaolack propose plusieurs alternatives pour pallier ces manquements.



Parmi ses solutions, il entend créer «5 millions d’emplois, un programme de modernisation et d’encadrement du secteur des Jakarta ou encore le renforcement des institutions pour garantir la démocratie, la liberté et l’indépendance de la justice en réduisant les pouvoirs du président de la République».

6 pôles régionaux



Dans son projet de décentralisation, le «Doomu daara» a évoqué une mise en place de 6 pôles régionaux dont à la tête de chacun un ministre résident chargé de la bonne marche dudit pôle. Concernant les railleries sur ses problèmes d’expression en langue française, Serigne Mboup invite ses détracteurs à «se focaliser sur le parcours du candidat et ses compétences en jetant des piques aux intellectuels et cadres qui avaient de telles qualités mais qui n’ont pas fait grand-chose pour le développement de notre pays».





