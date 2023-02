Programme d’investissements triennal à Thiès : Les financements de l’ordre de 900 milliards FCfa, « totalement acquis » (Ministre des Finances)

Le ministre en charge des Finances et du Budget qui a participé au Conseil du président pour le développement de Thiès, en a fait écho, ce 9 février 2023. Mamadou Moustapha Ba a expliqué que la programmation ajustée du Programme d’investissements publics (Pip) de l’Etat, pour la période 2023-2025, prévoit, globalement, 8 600 milliards de francs Cfa.



En ce qui concerne la région de Thiès, le ministre a indiqué qu’il a suffi d’extraire, des documents de programmation budgétaire de l’Etat, les projets qui interviennent spécifiquement à Thiès, pour en déterminer un volume d’investissements de l’ordre de 900 milliards FCfa.



« Cela veut dire que c’est des financements totalement acquis et qui se trouvent dans nos documents de programmation budgétaire », a rassuré l’argentier sénégalais.



Ce programme d’investissements dans cette région, vise à atteindre principalement, cinq objectifs. Il s’agit selon le ministre en charge des Finances et du Budget, du renforcement des infrastructures de services de transport routier, ferroviaire, aérien et portuaire.



Le deuxième objectif, d’après lui, est le développement des productions agro-sylvo-pastorales et la gestion des ressources halieutiques mais, avec un accent particulier sur la gestion des ressources forestières et des zones côtières.



Le troisième objectif majeur, confie le ministre, c’est la modernisation de l’artisanat et le développement du tissu industriel et minier.



Dans la même lancée, il a fait savoir que le quatrième objectif est le renforcement de l’accès aux services essentiels (santé, éducation, hydraulique, énergie et assainissement).



Le dernier objectif, selon Mamadou Moustapha Bâ, est la promotion de la formation, de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des femmes.











Bassirou Mbaye