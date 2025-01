Programme de promotion des lampes d’éclairage efficace du Sénégal : La Bad approuve un prêt de 8,51 millions d’euros

Le texte confie que le Programme de promotion des lampes d’éclairage efficace est en passe de transformer l’utilisation de l’énergie au Sénégal, profitant à près de 700 000 ménages et 80 000 petites entreprises dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel.

Grâce au remplacement des ampoules à incandescence obsolètes et inefficaces par des éclairages LED modernes, le communiqué renseigne que le projet permettra de réaliser d’importantes économies d’énergie, de réduire les coûts d’électricité et de diminuer les émissions de carbone.



A l’en croire, l’élément central de l’initiative est son modèle innovant de financement sur facture, qui permet aux consommateurs de rembourser le coût du nouvel éclairage grâce aux économies d’énergie mensuelles. Il est relevé que ce modèle garantit que le programme est à la fois accessible et abordable pour tous les participants.



Jalel Chabchoub, chargé en chef de l’efficacité énergétique au Département des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de la Banque africaine de développement, a souligné la portée plus large de l’initiative : « Le Programme de promotion des lampes d’éclairage efficace du Sénégal est une étape importante dans l’engagement national du Sénégal en faveur du développement durable et de l’accès universel à l’énergie. »



D’après lui, ce programme permettra de réduire la demande et la consommation d’énergie aux heures de pointe, et l’approche de financement sur facture sera utilisée ultérieurement pour introduire des appareils plus efficaces. M. Chabchoub souligne qu’en tant que première phase du programme d’éclairage efficace du Sénégal, le Ppleef ouvrira la voie à un avenir énergétique plus durable, non seulement au Sénégal, mais aussi dans toute l’Afrique.



Selon le communiqué, au-delà de ses avantages immédiats pour le Sénégal, le programme est un modèle reproductible et évolutif pour d’autres pays africains. Aussi, relève-t-il, en réduisant la consommation d’énergie, ce programme retarde le besoin d’investissements coûteux dans de nouvelles centrales électriques, en particulier pendant les périodes de forte demande.



« Ce projet aura un impact positif sur les budgets des ménages et des petites entreprises en réduisant leurs factures d’énergie », a déclaré Mme Mame Coumba Ndiaye, directrice générale de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme) du Sénégal. « Il soulagera le réseau avec une économie annuelle d’électricité de plus de 189 GWh. Ces économies seront réorientées vers le renforcement de la disponibilité de l’électricité et l’amélioration de l’accès pour les populations », a-t-elle précisé.

Sur la période 2019-2024, la Banque a engagé environ 6 milliards de dollars dans des projets énergétiques à travers l’Afrique. Le communiqué souligne enfin que grâce au lancement du Ppleef et la dynamique impulsée par l’initiative « Mission 300 », lancée conjointement par le groupe de la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale, aux côtés d’autres partenaires, l’Afrique réalise des avancées significatives pour combler son déficit en matière d’accès à l’énergie.

Bassirou MBAYE