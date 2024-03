Programme du candidat Mame Boye Diao : Les femmes seront au cœur du développement

‘’ Les femmes doivent être au cœur du développement ’’ du Sénégal, a-t-il lancé, à Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, au cours d’un meeting à l’initiative du mouvement national des femmes de sa coalition.



Il dit vouloir se battre pour l’émancipation des femmes sénégalaises, avec l’engagement ferme, d’instaurer une parité stricte dans le gouvernement qu’il mettra en place, s’il est élu président de la République au soir du 24 mars 2024.



‘’ Il est temps que les femmes soient de vraies actrices de développement dans notre pays ’’, a-t-il lancé. M. Diao a promis de mettre ‘’ fin à la pénibilité que vivent les femmes dans le monde rural ’’.



L’inspecteur des Impôts et Domaines a promis que s’il remporte le scrutin, il mettra sur pied ‘’ une banque pour le développement des femmes ’’. ‘’ Cet outil innovant permettra , selon lui, aux femmes d’être les vrais acteurs de l’économie ’’.



Il s’est également engagé à mettre fin aux souffrances des jeunes filles à l’école, source d’abandon scolaire. ‘’ Nous devons mettre un terme à l’injustice que subissent les jeunes filles dans les écoles, où les situations de vulnérabilité sont connues de tous et sont l’origine d’échecs scolaires ’’, a dit Mame Boye Diao.



Pour lui, ‘’ il n’est pas normal que des jeunes filles abandonnent les études pour une absence de toilettes à l’école ou un manque de services hygiéniques quand elles voient leurs règles ’’.



Il invite les Sénégalais, à ‘’i[continuer de cultiver la paix et la concorde partout dans notre pays [qui] nous est commun]i’’.