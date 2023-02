Programmes et projets phares de la capitale du rail: Le Président Sall promet une région émergente

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023

Le Président Macky Sall promet la relance des Chemins de fer, la réalisation de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, en termes de programmes et projets phares pour la capitale du rail, le port multifonctionnel à Ndayane, en plus du développement de l'horticulture et de la construction du centre aéronautique, ainsi que le prolongement du Ter.



La région de Thiès, pour son développement, va connaître une nouvelle impulsion au cours de ces prochains années.



A la faveur du Conseil présidentiel, le Chef de l'État Macky Sall a promis une Région de Thiès Émergente (RTE).



Ousmane Wade