Progression de la pandémie Covid 19 : Thiès enregistre 39 nouveaux cas positifs, dont 15 importés La région de Thiès a enregistré, ce vendredi, 39 nouvelles contaminations au coronavirus, sur un échantillon de 235 tests reçus, selon la région médicale.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 09:18

D’après l’Agence de presse Sénégalaise (APS), il s’agit de 15 cas importés en provenance de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), de 21 cas contacts et de trois cas communautaires.



Un nouveau cas de décès lié au covid-19, a été enregistré dans une structure de santé de la région, note la même source.



Aucune nouvelle guérison, ni cas grave n’a été rapporté par les autorités sanitaires, qui précisent que l’état des 189 patients sous traitement dans la région est stable.



A ce jour, Thiès comptabilise 454 cas déclarés positifs, dont 194 guéris, 9 décédés, un évacué. Cinquante-sept d’entre eux ont transité par l’AIBD et ont été transférés à Dakar.



