Projections budgétaires pour 2022 : Les précisions du ministère des Finances et du Budget

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Selon le document, le budget initial 2021 a été arrêté à 4589,2 milliards FCFA. « La loi de finances rectificative votée le 24 juin dernier a été arrêtée à 4544,6 milliards FCFA, soit une baisse de 44,6 milliards FCFA en valeur absolue et de 1% en valeur relative. Les projections à partir du budget rectificatif tablent sur un budget 2022 de l'ordre de 5 002 milliards FCFA, soit une progression de 457,4 milliards FCFA en valeur absolue et de 10% en valeur relative et non une augmentation de 1000 milliards FCFA, comme soutenu par l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye », précise-t-on.



Par ailleurs, ajoute la même source, il faut noter que l’exécution du budget en 2020 a atteint le montant de 3 935,6 milliards FCFA. Par rapport au budget rectificatif 2021 de 4544,6 milliards FCFA, souligne le ministère des Finances, la progression a été de 609 milliards FCFA en valeur absolue et de 15,5% en valeur relative.



« L’augmentation de notre budget d’environ 500 milliards de francs est une tendance observée depuis deux ans. En définitive, comment peut-on douter d'une progression de 10 % du budget 2022 par rapport à 2021, dans un contexte de relance de l'économie ? L’ex-Premier ministre Abdoul Mbaye s'est trompé de chiffres et a fait preuve de légèreté », lit-on dans le document.

Adou FAYE







Source : Le ministère des Finances et du Budget n’a pas perdu du temps pour apporter la réplique à l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sur les projections budgétaires pour 2021. Dans un communiqué de presse publié ce 3 juillet, les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo ont apporté des précisions.Source : https://www.lejecos.com/Projections-budgetaires-po...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos