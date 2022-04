Projections de croissance : Les perspectives du Rapport Africa’s Pulse sur les principales économies d'Afrique de l'Ouest et centrale Au Ghana, l’économie devrait retrouver de la vigueur en 2022, avec une croissance de 5,5 %, avant de ralentir progressivement pour atteindre 5 % en 2024, soit une croissance inférieure aux 7 % environ enregistrés avant la pandémie.

Au Nigéria, la croissance devrait atteindre 3,8 % en 2022 et se stabiliser à 4 % en 2023-24.



Le Gabon devrait connaître une croissance de 3,3 % en 2022 et de 3 % en 2024, avec un recul en 2023 (2,6 %). En revanche, les prévisions pour le Cameroun font apparaître une croissance robuste et soutenue, qui atteindra 4,4 % en 2024.



La Côte d’Ivoire retrouvera son rythme de croissance antérieur à la pandémie et devrait enregistrer en 2022 la progression économique la plus rapide (5,7 %) de tous les membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



