Projet Bus rapide transit (BRT): les travaux démarreront vers juin-juillet

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019

La phase de procédure de sélection de l’entreprise qui doit exécuter les travaux d’infrastructure du BRT est engagée, renseigne le ministre des Transports, Oumar Youm. Qui indique que les travaux de cette voierie vont bientôt démarrer au grand bonheur des populations de la banlieue.



« En principe, les travaux du BRT devraient commencer vers juin-juillet. D’ici à octobre, au terme de la procédure de prise de possession du chantier et l’indemnisation des populations, les travaux du Bus rapide transit vont commencer, à la satisfaction des populations de la banlieue qui, conformément aux instructions du Président Sall, vont pouvoir rallier la ville dans des conditions optimales de confort, de sécurité et de rapidité », a soutenu le ministre Oumar Youm, dans les colonnes de L'Observateur.

