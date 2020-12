Projet agricole: Le Directeur de l’Emploi en visite à Ross Bethio.

Le Directeur de l’Emploi, M. Modou Fall et le PDG de l’Entreprise Al hakhou agro Business, Serigne Mboussobé Bousso, ont effectué, le jeudi 23 décembre 2020, une visite de terrain à Ross Bethio, une commune située à 42 Km de la région de Saint- Louis. Cette visite entre dans le cadre de la mise en place d’un projet agricole sur un terrain de 150 ha attribué par la commune de Ross Béthio au Conseil communal de la Jeunesse de ladite localité.



L’objectif était de voir les opportunités d’emploi et d’accompagnement technique des jeunes dans cette zone, mais également de tisser d'éventuels partenariats avec la SAED (dans le cadre de l’Aménagement).

Au terme de cette visite, il est prévu, dans le cadre de la convention nationale État-Employeurs, la signature d'un partenariat entre la direction de l'emploi et l’Entreprise Al hakhou agro Business, pour la mise en place de ce projet agricole qui ambitionne la création de 150 emplois en 2021 (1 jeune, un hectare).



Par ailleurs, le directeur de l'Emploi, M. Modou Fall s’estrendu au chantier du centre d’incubation (un projet de la mairie), qui permettra aux jeunes évoluant dans le domaine de la mécanique, d'acquérir les compétences requises pour réparer les engins agricoles. Une belle initiative saluée par M. Modou Fall,, selon lui ce processus entre dans le cadre de l’employabilité mais aussi de la formation professionnelle qui est un double enjeu pour le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion. En effet, il permettra de former les jeunes dans un cadre professionnel solide, pour avoir un métier mais aussi, pour faciliter leur insertion dès la fin de leur formation.



