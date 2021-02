Projet d’appui au renouvellement des camions de vidange : La Der/fJ facilite le financement de la première phase prévue pour 2 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021

Bassirou MBAYE La Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) informe que le Projet d’appui au renouvellement des camions de vidange (Parc) dont la première phase a été lancée ce jeudi 18 février 2021vise à améliorer les conditions d’accès à des services d’assainissement de qualité aux populations.A l’en croire, avec une enveloppe de 2 milliards de francs Cfa pour la première phase, le Parc va faciliter l’achat de camions neufs, montés au Sénégal, par Senbus Industries , à travers un mécanisme de crédit facilité par la Der/Fj, la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) et la fondation Bill et Melinda Gates.Aussi, ajoute-t-elle, le projet va aussi assurer la pérennisation des activités du secteur via un système de sous-traitance mis en place par l'Office national de l'assainissement (Onas) et une assistance technique assurée par Usaid WASHFIN.





Source : Le Projet d’appui au renouvellement des camions de vidange (Parc) a été lancé ce jeudi 18 février 2021 sous la présence effective de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, de Tulinabo S. Mushingi et du délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Papa Amadou Sarr.Source : https://www.lejecos.com/Projet-d-appui-au-renouvel...

