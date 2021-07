Projet d'interconnexion des marchés des capitaux africains : Le président de l’Asea et l’entreprise DirectFN signent une convention

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021

Selon un communiqué de presse, cette convention entre l’Asea et cette entreprise a pour objectif la création de la plateforme technologique dans le cadre du projet d'interconnexion des marchés des capitaux africains (African exchange linkage project Aelp).



L'Aelp est un projet initié par l'Asea afin de permettre la cotation transfrontalière continue des valeurs mobilières et favoriser les flux d’investissement intra-africains. L’Aelp a pour objectif d’améliorer la profondeur et la liquidité des marchés des capitaux africains tout en créant davantage de possibilités de financement pour les entreprises en quête de croissance et de création d’emplois.

Adou FAYE





